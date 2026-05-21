Cannes rescata del olvido la historia de los últimos compañeros del Che

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Sesenta años después de la muerte del Che Guevara en Bolivia, un documental estrenado en Cannes rescata del olvido la historia de sus últimos compañeros de armas, perseguidos durante meses tras la captura y ejecución del guerrillero argentino.

«Quería contar la historia de los hombres en la sombra», explica a la AFP Christophe Dimitri Réveille, que dedicó 22 años a investigar, localizar sobrevivientes, militares, agentes de la CIA y testigos dispersos entre Cuba, Bolivia y Francia.

«Les survivants du Che» (Los sobrevivientes del Che), que mezcla archivos inéditos, animación y entrevistas exclusivas, nació casi por accidente.

Réveille había escrito la biografía de uno de los sobrevivientes cuando conoció al actor Benicio del Toro, que interpretó a Ernesto Che Guevara en la saga de Steven Soderbergh en 2008.

Según cuenta, el intérprete puertorriqueño le comentó que reunir a todos los sobrevivientes en un mismo documental era «imposible». El director decidió intentarlo de todos modos.

Viajó a Bolivia y visitó el barranco donde el carismático guerrillero fue capturado en 1967 por el ejército boliviano tras una emboscada.

«Decidí buscar todos los testimonios posibles sobre la muerte del Che y sobre la suerte de los seis guerrilleros que sobrevivieron» en su última batalla, señala el cineasta francés.

«En este viaje de memoria, tuve la suerte de cruzarme con locos apasionados como yo en cada etapa».

– Fuga de 2.400 km –

Tras la emboscada en la que el Che fue capturado, los seis guerrilleros iniciaron una fuga de 2.400 kilómetros a través de montañas, selvas y pueblos hostiles, perseguidos por miles de soldados.

Entre ellos estaban los cubanos Dariel Alarcón «Benigno», Harry Antonio Villegas «Pombo» y Leonardo Tamayo «Urbano», junto a los bolivianos conocidos como «Darío», «Ñato» e «Inti».

Su objetivo era regresar a Cuba, informar a Fidel Castro de la derrota y continuar la lucha armada. Tres de ellos lograron llegar a La Habana con ayuda del entonces presidente francés Charles de Gaulle.

Durante décadas, aquella huida desesperada sobrevivió apenas en memorias fragmentarias y relatos dispersos.

Para reconstruir los episodios de los que no existen imágenes, Réveille recurrió a la animación.

Así recreó la muerte del «Ñato», herido de gravedad y ejecutado por un compañero siguiendo un pacto entre los guerrilleros.

«No quería mostrarlo para impactar, sino para enseñar lo que es la guerra», explica el director.

Más que reconstruir el mito del Che, Réveille quiso contar la historia de estos hombres que le siguieron hasta el final pero que nadie recuerda.

«Los verdaderos héroes son muchas veces las personas anónimas […], los que hacen las revoluciones y cuyos nombres nunca aparecen en los libros», afirma.

– Sensación agridulce –

El documental evita presentar una visión idealizada de la guerrilla o del propio Che, figura que sigue dividiendo décadas después de su muerte.

«El Che eligió la violencia», reconoce Réveille. «Pero también era alguien que abandonó una vida privilegiada para luchar por otros».

El realizador entrevistó tanto a antiguos guerrilleros como a militares bolivianos y exagentes estadounidenses vinculados a la persecución del líder revolucionario.

«La verdad es plural», sostiene. «Cuando uno entra en la Historia a través de vidas humanas, todo se vuelve menos maniqueo».

Entre los testimonios reunidos figura incluso el de un antiguo agente de la CIA, testigo de las últimas horas del Che.

El director asegura que decidió entrevistarlo «sin juzgarlo», con la intención de confrontar todas las versiones de la historia.

«Le dije que iba a hacerle las preguntas que nadie se atrevía a hacerle», recuerda.

Para Réveille, parte de la fuerza persistente del mito del Che reside en la imagen de un hombre que murió joven por sus ideales.

«La gran paradoja es que cuando expusieron su cuerpo, el mito empezó a crecer todavía más», afirma.

La presentación del documental en Cannes, fuera de la competición, estuvo marcada por una sensación agridulce ya que muchos de los hombres entrevistados murieron antes de ver terminada la película.

«Empecé este proyecto para ellos y la mayoría ya no está», dice Réveille.

«Pero al menos su historia no desaparecerá con ellos».

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