Cannobio: «Hay que hacer mucha autocrítica, revisar cosas y seguir para adelante»

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Redacción Deportes, 26 jun (EFE).- El delantero uruguayo Agustín Canobbio, que resultó expulsado este viernes en el partido que selló la eliminación de la Celeste en el Mundial 2026 al caer con España por 0-1, dijo que está muy dolido por lo sucedido con la selección suramericana en el torneo y que se debe hacer «mucha autocrítica adentro del grupo» para poder seguir adelante.

«Es difícil hablar ahora, tengo las revoluciones a mil, hay que esperar que haya serenidad en la cabeza», afirmó a la televisión segundos después del pitido final el jugador, quien recibió la tarjeta roja en el quinto minuto añadido del segundo tiempo por una falta fuerte contra el español Rodri.

«Estos son partidos intensos, dinámicos, donde hay mucho en juego y esta vez nos tocó perder e irnos pronto del Mundial. Hay que hacer mucha autocrítica, revisar muchas cosas adentro en el grupo, y bueno, seguir para adelante».

Uruguay se quedó afuera de la Copa del Mundo 2026 al terminar tercera en el Grupo H, con solo dos puntos conseguidos en sus tres presentaciones, en las que además de la derrota contra España sacó sendos empates frente a Arabia Saudí y Cabo Verde.

«En los tres partidos fuimos superiores en varios pasajes a nuestros rivales, pero no conseguimos minimizar los detalles que necesitábamos y hoy ante España se dio un juego parejo pero ellos fueron más efectivos frente al arco y en un Mundial se necesita efectividad, algo que Uruguay no tuvo», sentenció el delantero de 29 años. EFE

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