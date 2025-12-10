Canon invertirá en el consorcio japonés de chips Rapidus, según Kyodo

Tokio, 10 dic (EFE).- El fabricante tecnológico japonés Canon invertirá «varios miles de millones de yenes» en el consorcio local de chips Rapidus, constituido en 2022 pero todavía en búsqueda de financiación para iniciar la producción en 2027, afirmó la agencia de noticias local Kyodo.

«Se espera que la inversión de Canon ascienda a varios miles de millones de yenes», indicó Kyodo citando a una fuente anónima cercana al asunto, que destacó la importancia de la litografía a la hora de manufacturar semiconductores.

Canon, que no se ha pronunciado públicamente sobre la posible inversión, se convertiría así en la más reciente empresa en apoyar el consorcio de semiconductores. Rapidus se fundó en 2022 con la inversión de ocho importantes compañías japonesas, entre ellas el fabricante automovilístico líder mundial por volumen de ventas, Toyota, y la multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony.

El Gobierno ha anunciado desde entonces varias inversiones en el consorcio para apoyar la construcción de fábricas, entre otros aspectos, la última de ellas anunciada el pasado noviembre por valor de más de 500 millones de euros.

Rapidus planea iniciar la producción en masa en Japón de chips de 2 nanómetros de última generación en 2027, aunque aún no ha logrado financiación suficiente. EFE

daa/alf