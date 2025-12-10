Cantabria lidera el reclamo de regiones europeas para ser parte de preparación ante crisis

2 minutos

Bruselas, 10 dic (EFE).- El Comité de las Regiones de la UE reclamó este miércoles un «papel formal» para los entes de gobierno autonómicos y locales a la hora de diseñar medidas de preparación ante futuras crisis y emergencias «cada vez más frecuentes y complejas» a las que Europa está expuesta, en un informe impulsado por Cantabria.

En un comunicado, las regiones europeas señalan su papel como primeros intervinientes ante diversas emergencias y advierten de que la preparación ante estas crisis debe priorizarse y desarrollarse a través de «una cooperación genuina» entre todos los niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

«Las responsabilidades fragmentadas, procesos lentos y lagunas en la coordinación siguen debilitando la capacidad de Europa para anticiparse y gestionar crisis», alertan las regiones, que piden avanzar hacia sistemas descentralizados para la gestión de las emergencias y mecanismos de protección civil más potentes.

El informe fue defendido por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, María Isabel Urrutia, que dijo que las regiones europeas deben ser consideradas «socios estratégicos» tanto en la prevención como en la gestión de un desastre.

«Los ciudadanos tienen que estar concienciados a todos los niveles y las estrategias y protocolos tienen que abordar todos los tipos de emergencia más que ser meras declaraciones de intenciones», pidió en un comunicado.

Entre las medidas concretas, el Comité de las Regiones sugieren crear una red de regiones afectadas por desastres para que todas puedan aprender de crisis pasadas e identificar riesgos incipientes, así como que se «aceleren» los esfuerzos para diversificar los sistemas energéticos, asegurar las cadenas de valor de productos críticos y reforzar la infraestructura de comunicación.

«Construir sistemas más autónomos, descentralizados y robustos es esencial no sólo para responder a las crisis sino para la confianza ciudadana y la seguridad a largo plazo», recalca el comunicado. EFE

lzu/ahg/lar