Cantaor español Israel Fernández deleita con su flamenco en la exigente altura de Bogotá

2 minutos

Bogotá, 23 abr (EFE).- El cantaor español Israel Fernández deleitó este jueves al público de la capital colombiana, en la apertura de la Bienal de Flamenco-Estación Bogotá, con una presentación impecable a pesar de la exigente altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad suramericana.

«Estamos en una altitud bastante alta y se nota en la respiración, en el cansancio, pero eso no importa», dijo el artista que apareció vestido de azul claro, antes de comenzar el recital en el Teatro Colsubsidio, donde aseguró que se entregaría «de todo corazón».

Acto seguido y en un escenario sobrio, envuelto en luces azules y violetas y una ligera bruma artificial, Fernández estuvo sentado, casi inmóvil, dejando que toda la atención del público recayera en su voz, de afinación precisa y gran intensidad.

A su lado, la guitarra de Diego del Morao marcó los tiempos de una noche íntima, en la que el silencio del auditorio acompañó cada canto y solo fue interrumpido por los aplausos de los espectadores.

El artista de origen gitano y considerado una de las voces más destacadas del flamenco actual tras la muerte de Camarón de la Isla, ofreció un recorrido por distintos ritmos con una interpretación cargada de emoción.

En medio del recital, Fernández dedicó una de las piezas al guitarrista español Antonio Rey, a quien describió como «su querido y admirado hermano y compadre» y que también se presentará en la bienal este viernes en el mismo escenario.

Más adelante, en uno de los pasajes más celebrados de la noche, la voz del cantaor dio paso a un solo de cajón del percusionista Ané Carrasco, quien desplegó una secuencia de golpes graves y secos.

Luego, la guitarra de Del Morao aceptó el llamado en un breve solo, mientras Fernández acompañaba con palmas, marcando el compás, en una escena clásica del flamenco.

La Bienal de Flamenco-Estación Bogotá finalizará el sábado 25 de abril con la presentación de la cantaora española Marina Heredia. EFE

enb/jga/rrt

(foto)