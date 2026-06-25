Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela

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La Guaira (Venezuela), 25 jun (EFE).- Se cuentan por miles las personas que este jueves se encuentran fuera de las edificaciones en La Guaira, donde la desesperación se siente en el aire ante la poca presencia de autoridades y cuerpos de rescate tras los terremotos del miércoles en Venezuela, que han causado al menos 164 fallecidos y 971 heridos.

Los bomberos no dan abasto y la maquinaria pesada para levantar escombros es también escasa.

Madres, hermanas, tíos, esposos lloran por sus seres queridos que quedaron atrapados entre los edificios derrumbados, mientras que otros no salen del shock y no tienen idea de qué harán ahora.

Tampoco tienen claro dónde hay refugios.

Patrullas de los organismos de seguridad transitan por las calles, pero no dan instrucciones.

En la avenida ‘El Ejército’ de la ciudad de Catia La Mar casi todos los edificios están afectados. Sale humo de algunos edificios y un mercado municipal fue consumido por las llamas.

Durante la mañana de este jueves un grupo de personas se aglomeraba en una panadería esperando recibir comida, después de que en la madrugada hubo saqueos en algunos comercios.

«No se puede explicar (lo que pasó). Es una cuestión de segundos, se te paraliza todo», relató a EFE Ana Echeverría, una comerciante de 45 años, que vio desplomarse su negocio producto de los terremotos.

«Yo pude evacuar mi personal porque en el momento tenía mi teléfono en la mano y me dijo: sismo Curazao, Caracas, alerta (…) Logramos salir, gracias a Dios no hubo personas heridas», agregó.

Pero inmediatamente después de pasar los terremotos llegó gente a saquear la comida de su negocio.

«La gente quería comida, porque no tenían nada. Eso fue horrible, horrible», detalló la mujer, sentada en una silla al frente de su negocio, junto a su hija adolescente.

La ciudad no tiene electricidad ni tampoco señal telefónica. Está prácticamente aislada porque las vías de acceso además han empezado a ser cerradas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado hasta ahora 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles el país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

Rodríguez ratificó que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos e indicó que ha sido declarado «zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron», cuya cantidad no precisó de inmediato.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona. EFE

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