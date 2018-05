Los habitantes de la región tendrán que soportar un tráfico adicional debido a las maniobras, incluidos tanques militares. Además, dos aviones de combate F/A-18 realizarán vuelos de bajo nivel, pero no están programados vuelos supersónicos.

Primera gran maniobra militar desde la Guerra Fría 01 de mayo de 2018 - 12:00 En las primeras maniobras militares con artillería pesada desde el término de la Guerra Fría, 2000 soldados suizos han sido movilizados en el este de Suiza, entre el Lago de Constanza y los Alpes Säntis. Los ejercicios comenzaron el lunes y se prolongarán durante tres días, informó el Ministerio suizo de Defensa. “Se trata de mantener el desarrollo de la capacidad de defensa del ejército”, indicó Georg Häsler, portavoz de la Brigada Mecanizada 4. Ese grupo participa en un ejercicio de tropa completa denominado ‘TRIUM’. Las tropas se dirigirán a las regiones de Seerücken, Toggenburg, Fürstenland y Säntisalpen. Maniobras semejantes, con el empleo de artillería pesada, no han tenido lugar desde el final de la Guerra Fría. Sin embargo, los oficiales del ejército dijeron que los ejercicios actuales no pueden compararse con el entrenamiento al estilo de aquella época. “Estamos practicando en una escala más pequeña”, precisó Häsler. Según Alexander Kohli, brigadier encargado de las maniobras militares, dos batallones de reconocimiento compiten entre sí y en ellos participa una división de artillería. La respuesta de emergencia se probará a escala 1:1. Los habitantes de la región tendrán que soportar un tráfico adicional debido a las maniobras, incluidos tanques militares. Además, dos aviones de combate F/A-18 realizarán vuelos de bajo nivel, pero no están programados vuelos supersónicos.