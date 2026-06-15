Capitán de petrolero ruso interceptado por R.Unido es acusado por violación de sanciones

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Londres, 15 jun (EFE).- El capitán del petrolero perteneciente a la denominada ‘flota fantasma’ de Rusia interceptado el pasado domingo por el Reino Unido ha sido acusado hoy por las autoridades británicas de violar las sanciones impuestas a Moscú y suministrar crudo ruso a terceros países.

La Agencia Nacional de Crimen británica (NCA, en inglés) informó este lunes en un comunicado que el ciudadano indio Ajay Pant, de 38 años, capitán del buque Smyrtos, había sido acusado de «suministrar o entregar directa o indirectamente por vía marítima» petróleo procedente de Rusia a un tercer país, en contravención de las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión y guerra contra Ucrania.

Pant comparecerá este martes ante el juez ante el Tribunal de Magistrados de Southampton (sur de Inglaterra).

El petrolero fue interceptado este domingo cuando atravesaba el Canal de la Mancha. El resto de los 24 tripulantes del buque, procedentes de Georgia y la India, siguen a bordo del buque, que se encuentra fondeado frente a las costas británicas.

El ministerio de Defensa precisó que después el Smyrtos será escoltado hasta las costas del sur inglés, y que forma parte de la ‘flota fantasma’ de 700 barcos mediante los que Rusia exporta el 75 % de su petróleo y derivados.

El ministro británico de Defensa, Dan Jarvis, en su primera declaración desde que accedió al cargo, dijo que esta intervención supone «un nuevo golpe» para el presidente ruso, Vladimir Putin.

«La operación de ayer envía una señal clara a Rusia de que el Reino Unido y sus aliados pueden y actuarán contra la maquinaria rusa de guerra», añadió el ministro.

Starmer anunció el pasado marzo que las fuerzas armadas británicas tenían luz verde para abordar cualquier barco sospechoso de violar las sanciones a las exportaciones rusas, y según el ministerio de Defensa han sido más de 550 los barcos identificados y sancionados (lo que significa que no pueden atracar en puertos británicos ni ninguna compañía británica les puede dar servicios). EFE

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