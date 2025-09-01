Capitán paraguayo confía en el pase de la Albirroja ante un «rival difícil» como Ecuador

Asunción, 1 sep (EFE).- El defensa Gustavo Gómez, capitán de la selección de Paraguay, afirmó este lunes que buscarán «cerrar la clasificación» al Mundial de 2026 cuando reciban este jueves a Ecuador, un rival al que calificó como «difícil» y que enfrentarán en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas.

«Después de mucho tiempo estamos en una situación muy buena, estamos muy cerca de cerrar la clasificación, de volver a un Mundial después de 16 años», declaró Gómez a periodistas antes de un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), ubicado en la ciudad de Ypané (centro).

La Albirroja, quinta con 24 puntos, enfrentará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción a la Tri, que llega ya clasificada con 25 unidades y como escolta del líder Argentina.

El también jugador del Palmeiras brasileño indicó que encararán «con confianza» el encuentro ante Ecuador, pero también «con mucha responsabilidad» al reconocer que su rival andino «tiene un equipo muy bueno» y «jugadores de mucha jerarquía».

Gómez, de 32 años, destacó que «el grupo está motivado, también tranquilo», aunque dijo que se encuentran «un poco tristes» ante la ausencia debido a lesiones del atacante Julio Enciso, del Ipswich Town inglés, así como Fabián Balbuena y Mathías Villasanti, ambos del Gremio brasileño, entre otros.

El técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, anunció este domingo la lista de 27 jugadores convocados, en la que se destacan algunas sorpresas como los delanteros Rolando Martínez y Adrián Alcaraz, del Platense argentino y del Olimpia paraguayo, respectivamente, y el centrocampista del Real Salt Lake estadounidense Braian Ojeda.

Para Martínez es «un sueño» haber sido seleccionado por primera vez para vestir la camiseta de la Albirroja, una noticia que -dijo- le llegó en el «mejor momento» de su carrera.

Este lunes también llegó a suelo guaraní el defensa del Sunderland inglés Omar Alderete, quien aseguró a periodistas en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, que la selección está con «entusiasmo», en «un gran nivel», y con el deseo de dejar los tres puntos en casa.

Se unieron a los entrenamientos, entre otros, Matías Galarza del River Plate argentino; Miguel Almirón, que milita en el Atlanta United de la MLS; y llegaron desde Brasil Ramón Sosa (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético Mineiro) y Ángel Romero (Corinthians). EFE

