Capital de Perú afronta nuevo paro de transportes en protesta por aumento de criminalidad

Lima, 14 ene (EFE).- Diversos gremios de transporte urbano de Lima y la colindante provincia del Callao cumplen durante este miércoles una paralización para exigir al Gobierno de Perú que se tomen mayores medidas de seguridad ante el incremento de las extorsiones y asesinatos cometidos por bandas criminales contra sus conductores y trabajadores.

La paralización, que hasta el momento se realiza de manera pacífica, ha sido acatada por gran parte de las empresas de transporte en los distritos populosos del sur, este y norte de la capital peruana, así como en la provincia vecina del Callao.

Sin embargo, también se vio que algunas empresas de transporte formal e informal, así como vehículos pequeños, transportaron a ciudadanos a sus trabajos, en la mayoría de casos cobrando precios más elevados.

Otros servicios formales, como el sistema de transporte masivo del Metropolitano (autobús con carril exclusivo), los corredores complementarios de autobuses y las líneas del Metro también mantuvieron sus operaciones con normalidad, con alta demanda de pasajeros.

Gremios como la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU) anunciaron que iba a paralizar el 100 % de sus unidades y que durante el día realizarán movilizaciones pacíficas en diferentes puntos de la capital peruana.

Al respecto, el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), declaró a medios locales que han desplegado a 13.000 agentes en la ciudad.

«Hasta el momento no hay novedad. Tenemos también 13 buses de la PNP en reserva ante cualquier necesidad para transportar a los ciudadanos», señaló.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) pidió a las empresas que den prioridad al teletrabajo y otorguen hasta cuatro horas de tolerancia en el ingreso a los centros laborales.

El primer paro del año

Este es el primer paro que acatan durante este año las empresas de transporte público de Lima y el Callao, que durante 2025 ya protagonizaron varias protestas similares donde lograron paralizar sectores enteros de la capital.

Los gremios afirmaron que la delincuencia organizada les exige cupos (pagos) para transitar por diferentes zonas de la ciudad, bajo amenazas de atacar a los autobuses y a sus trabajadores.

Consideraron que el estado de emergencia contra el crimen organizado, decretado desde octubre por el Gobierno de transición, que preside José Jerí, «no está dando resultados positivos».

Este lunes el portavoz del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda, afirmó en el Canal N que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, 73 trabajadores de transporte público han muerto en ataques de bandas armadas y en lo que va del 2026, han fallecido otras tres personas del sector.

Jerí ya se reunió este lunes en el Palacio de Gobierno con varios representantes del gremio, tras lo cual aseguró que pensaba sumarse al paro para rechazar los ataques que sufren los conductores por parte de bandas criminales.

«Yo también he usado transporte público y lo sigo usando cada vez que puedo, cuando no me ven, evidentemente. Pero lo cierto es que hay una tarea común que es avanzar, controlar, mitigar, reducir y desaparecer la delincuencia», declaró. EFE

