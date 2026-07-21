Capriles advierte que negociación en Venezuela sin Machado «estará condenada a fracasar»

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Caracas, 21 jul (EFE).- El diputado opositor venezolano Henrique Capriles dijo este martes que una negociación que excluya a la líder y premio nobel de la paz María Corina Machado «estará condenada a fracasar», luego de que el chavismo y un sector de la oposición anunciaran un proceso de diálogo el próximo 1 de agosto.

«Cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien o contra alguien o para excluir a alguien. En esa línea, una negociación excluyendo a María Corina Machado, y lo que representa, está condenada a fracasar», indicó Capriles en su cuenta de X.

El pronunciamiento del también dos veces candidato presidencial llega un día después de que la opositora Dinorah Figuera señalara que convocará a «todos los sectores democráticos» para las conversaciones que iniciará con el chavismo, en nombre de un grupo opositor que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

«Es la reconstrucción de Venezuela la que está en juego. Es el futuro del país el que está en juego. Son los intereses de los venezolanos los que están en juego», remarcó Capriles, quien fue candidato a la presidencia en 2012 y 2013.

El pasado 18 de junio, Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento electo en 2015, llegó a Venezuela luego de ocho años de exilio para iniciar un proceso de conversaciones con el actual líder del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, con el respaldo de Estados Unidos.

Las conversaciones quedaron en suspenso tras el doble terremoto del pasado 24 de junio que hasta la fecha ha dejado 5.278 fallecidos y 16.740 heridos.

El miércoles pasado, Machado y su abanderado Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento y el grupo liderado por Figuera, pero hasta la fecha no han trascendido detalles del encuentro.

Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela y que ha denunciado impedimentos para entrar al país, ha insistido en que ella tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

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