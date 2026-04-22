Capriles denuncia opacidad tras motín en cárcel venezolana que causó muerte de 5 presos

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Caracas, 22 abr (EFE).- El diputado opositor venezolano Henrique Capriles denunció este miércoles que persiste la opacidad tras un motín en la cárcel de Yare, en el estado Miranda (norte), que causó la muerte de cinco presos y exigió que se restablezcan las visitas familiares para que «puedan tener calma».

«Exigimos al Ministerio Público (Fiscalía) celeridad y a la Defensoría del Pueblo que asuma su deber constitucional de proteger los derechos humanos», señaló Capriles en una publicación en X.

En su opinión, ambas instituciones deberían estar acompañando a los familiares de los reclusos.

«¿Por qué no ha pasado? El silencio no se puede convertir en la respuesta oficial ante la desesperación ciudadana», dijo.

El parlamentario sostuvo que el Estado es garante de la vida de cada persona bajo custodia, por lo que exigió total claridad ante este hecho.

Capriles dijo que este es un momento para demostrar con acciones que las instituciones están cambiando y que están al servicio de los venezolanos.

El martes, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó de que cinco presos murieron el lunes tras un motín en la cárcel de Yare, después de que familiares y ONG denunciaran una situación irregular en ese centro y la Fiscalía anunciara el inicio de una investigación.

La cartera de Estado detalló que el lunes «se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III», establecimiento «de máxima seguridad» que, según un comunicado oficial publicado en Instagram, está «destinado al resguardo de lideres negativos y miembros de bandas criminales».

Además, identificó a los fallecidos como Keivin Matamoros, Eliecer Córdaba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez.

La cartera de Estado aseguró entonces que el Ministerio Público comenzó una investigación para determinar las causas exactas de lo ocurrido.

El lunes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en X una «situación irregular» en el recinto y la suspensión de las visitas familiares, sin ninguna explicación.

Horas después, la Fiscalía anunció el inicio de una investigación, aunque sin aclarar lo sucedido en la cárcel. EFE

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