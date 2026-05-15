Capturada en Colombia una ciudadana venezolana requerida en Perú por trata de personas

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Bogotá, 14 may (EFE).- La Policía colombiana capturó en Cartagena de Indias a la venezolana Guiller Gladis Serrano, requerida por las autoridades de Perú mediante notificación roja de Interpol por el delito de trata de personas y explotación sexual, informó este jueves el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.

«Las investigaciones señalan que esta mujer captaba víctimas en Colombia y Venezuela mediante engaños y falsas ofertas laborales, para posteriormente trasladarlas a Lima (Perú), donde eran sometidas a explotación sexual», manifestó el funcionario en un mensaje publicado en redes sociales.

Según Sánchez Suárez, la captura de la mujer la hizo la Policía colombiana en coordinación con organismos internacionales en la ciudad caribeña.

«La cooperación internacional continúa siendo fundamental para perseguir y judicializar a quienes participan en estos delitos transnacionales», añadió el ministro.

Según cifras del Ministerio del Interior de Colombia, a julio de 2025 se habían reportado al menos 277 víctimas sobrevivientes del delito de trata de personas, de las cuales el 79,3 % eran mujeres.

Mientras que cifras de la Procuraduría (Ministerio Público) señalan que durante 2024 Colombia registró 436 víctimas de trata de personas, la cifra más alta en por lo menos 16 años.

Las autoridades colombianas han advertido que este tipo de redes criminales suelen aprovechar situaciones de vulnerabilidad económica para captar a mujeres jóvenes y migrantes mediante engaños, especialmente con falsas ofertas de empleo dentro y fuera del país.

«No permitiremos que organizaciones criminales sigan utilizando el engaño y la violencia para destruir vidas», puntualizó el ministro de Defensa. EFE

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