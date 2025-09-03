The Swiss voice in the world since 1935

Capturado en Colombia enlace del cartel de los Balcanes con mafias albanesas en Sudamérica

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 3 sep (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron en Bogotá a Samir Rosales Rodríguez, alias El Químico, acusado de ser el enlace entre el cartel de los Balcanes y las mafias albanesas con presencia en Sudamérica, informó este miércoles el director general de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

El detenido, según precisó Triana en X, era uno de los líderes de esa organización responsable de la mitad de la cocaína que llega a Europa, y era requerido por las autoridades albanesas por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y pertenencia a organización criminal.

Rosales «coordinaba la logística de múltiples cargamentos de cocaína procedentes del Pacífico colombiano, ocultos principalmente en fertilizantes orgánicos, con destino final Albania» y se encargaba de viajar a Europa para «extraer cocaína oculta entre distintas sustancias», agregó la información.

Según la investigación, el detenido utilizaba «empresas fachada» para enviar cargamentos desde el puerto de la ciudad colombiana de Buenaventura hacia Grecia y Montenegro.

El operativo se realizó en colaboración con las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol de Colombia, Ecuador y Albania.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y el país con más hectáreas cultivadas de coca, con un total de 253.000 en 2023, según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). EFE

cme/csr/cda

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR