Capturado en Colombia presunto integrante de Tren de Aragua pedido en extradición por EEUU

Bogotá, 12 sep (EFE).- Las autoridades colombianas, en coordinación con el FBI, capturaron en Bogotá a un presunto integrante de la organización criminal transnacional Tren de Aragua solicitado en extradición por Estados Unidos, informó este viernes el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

El detenido es alias Tovar, señalado de coordinar la logística de estupefacientes de la organización desde la capital colombiana, según precisó Triana en su cuenta oficial de X.

«Recibía órdenes directas de alias Chuky, mano derecha de Giovanni San Vicente, cabecilla de esta estructura en Colombia», agregó la información.

Alias Tovar tiene una solicitud de extradición de la Corte Distrital Sur de Texas por cargos de tráfico de drogas.

Según la investigación, estas actividades las habría realizado como miembro del Tren de Aragua, grupo que Estados Unidos declaró organización terrorista en enero y que relaciona con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

En lo que va de 2025, la Policía colombiana ha capturado a 49 personas acusadas de formar parte de esta red criminal con vínculos con el narcotráfico.

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y el país con más hectáreas sembradas de coca, con un total de 253.000 en 2023, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Esta cifra representa dos tercios de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en todo el mundo. EFE

