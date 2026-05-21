Capturado en Guatemala un hispano-venezolano reclamado en España por homicidio

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Ciudad de Guatemala, 21 may (EFE).- Un ciudadano hispano-venezolano de 23 años de edad reclamado en España por homicidio fue capturado en Guatemala y será extraditado al país europeo, informaron este jueves las autoridades guatemaltecas.

El detenido fue identificado como Isaac Antonio Solís Figueroa, de 23 años, quien es originario de Venezuela y también posee la nacionalidad española, según las autoridades.

La Policía dijo a través de sus canales oficiales que el venezolano-español es requerido por la justicia de España por homicidio, aunque no precisa la fecha del delito ni la identidad de la víctima.

La orden de captura de Solís Figueroa con fines de extradición fue emitida apenas hace dos días en Guatemala.

El hombre fue arrestado en la aldea Shinshin, en el departamento (provincia) de Zacapa (este), y trasladado a un juzgado donde se continuará el proceso para su posterior entrega a las autoridades españolas.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil,en lo que va de este año han sido detenidas en territorio guatemalteco 26 personas solicitadas en extradición, la mayoría de ellas por la justicia de Estados Unidos. EFE

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