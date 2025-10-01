Capturado en Perú el presunto líder del grupo detrás del triple feminicidio en Argentina

2 minutos

Buenos Aires, 30 sep (EFE).- Las autoridades de Perú capturaron este martes a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, un ciudadano peruano de veinte años al que las autoridades argentinas han señalado como el autor intelectual del triple feminicidio perpetrado el pasado 19 de septiembre en Buenos Aires, según informó la ministra de Seguridad Nacional Argentina, Patricia Bullrich.

«Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen», anunció Bullrich a través de una publicación en la red social X, poco después de comunicar la detención de otro presunto miembro del grupo.

«La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’ en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse», añadió la ministra, que cerró su mensaje con una frase que repite con frecuencia: «El que las hace, las paga».

La captura de Valverde Victoriano se dio poco después de la detención de Matías Agustín Ozorio, apuntado por la propia Bullrich como el número dos de la organización narcocriminal que está acusada de estar detrás del asesinado de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en la localidad de Florencia Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron halladas el pasado miércoles tras haber desaparecido cinco días antes.

Las detenciones de estos dos jóvenes elevan a nueve la cifra de detenidos por el caso, tras el arresto de otros cinco hombres y dos mujeres durante la última semana, que incluye la captura en Bolivia de un hombre de 41 años de nacionalidad peruana.

La causa fue calificada por la Fiscalía como homicidio calificado, por ser premeditado por dos o más personas y tras ser cometido con alevosía y ensañamiento y como violencia de género.

El crimen fue trasmitido en vivo por un grupo cerrado de una red social, algo que, según dijo este lunes el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, tuvo como objetivo «fortalecer el liderazgo» de la cabeza de la banda, «que va más allá de los límites de la Argentina».

La organización feminista ‘Ni Una Menos’ y los familiares de las víctimas encabezaron el pasado sábado una multitudinaria movilización en Buenos Aires para exigir justicia, acto que se replicó en varias provincias del país. EFE

pd/jrg