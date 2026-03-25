Capturado un cómplice de organizaciones de trata de personas en Venezuela

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Caracas, 25 mar (EFE).- Un supuesto cómplice de organizaciones dedicadas a la trata de personas fue capturado en el estado venezolano de Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, informó este miércoles el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico.

Su detención significa un «duro golpe a las organizaciones delictivas que operan en la región», aseguró el funcionario en la red social Instagram.

El capturado, de 25 años, era un «facilitador logístico» de estos grupos y se encargaba del traslado de las parejas de los cabecillas, así como del «aseguramiento de corredores viales para el tráfico de personas y coacción de las comunidades que presencian estas actividades ilícitas, entre otros hechos», según Rico.

Además, el sujeto, a quien los agentes incautaron un arma de fuego durante su detención, tiene registros en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) por violencia contra la mujer, agregó.

Este mes, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se reunieron con representantes de Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para «consolidar la cooperación interinstitucional» y plantear la realización de programas de formación sobre la trata de mujeres y niñas.

Estos programas estarían dirigidos por «juezas, jueces y demás funcionarias y funcionarios adscritos a los Circuitos Judiciales con competencia en delitos de violencia contra la mujer» en Venezuela, según el TSJ.

El pasado mes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que su país es el más seguro de América, con «menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes».

En agosto del año pasado, funcionarios del CICPC detuvieron a un hombre de 53 años en el estado Monagas (este) por el presunto delito de trata de personas hacia Trinidad y Tobago, informó entonces el director de ese cuerpo policial. EFE

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