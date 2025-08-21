Capturan a 13 personas por el asesinato de dos funcionarios de Ciudad de México

afp_tickers

2 minutos

Trece personas fueron detenidas este miércoles por su presunta participación en el asesinato de dos cercanos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, ocurrido hace tres meses, anunció la funcionaria.

Ximena Guzmán y José Muñoz, asesores de Brugada, fueron atacados a balazos, a plena luz del día, el pasado 20 de mayo en una avenida del sur de la capital.

La alcaldesa dijo en rueda de prensa que entre los detenidos hay «tres personas que participaron directamente (…), y otras relacionadas con la preparación logística» del atentado.

Los arrestos se llevaron a cabo durante la madrugada, en el marco de un operativo conjunto de autoridades locales y federales, además de militares.

Más tarde, las autoridades de la capital señalaron que no pueden definir un móvil del crimen, pues la indagatoria continúa.

«Las hipótesis las reservamos» dada la confidencialidad de la investigación, dijo en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública local, Pablo Vázquez. «Se tienen distintas líneas de investigación abiertas», apuntó.

Por su parte, la fiscal de la ciudad, Bertha Alcalde Luján, dijo que los funcionarios asesinados fueron monitoreados días antes del crimen.

«La agresión fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo», indicó la funcionaria en la misma rueda de prensa.

Alcalde Luján añadió que las investigaciones han girado, hasta el momento, en torno a «los autores materiales y la operación logística» del crimen. Todavía se trabaja para dar con quien disparó el arma y los autores intelectuales del crimen, agregó.

El gobierno de Estados Unidos manifestó que este crimen demostraría el vasto poder del narcotráfico en México.

En junio de 2020, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública federal y entonces jefe de la policía capitalina, resultó herido en un inédito ataque ejecutado por unos 30 sicarios del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

sem-yug/axm/mr/atm