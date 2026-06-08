Capturan a hombre vinculado con casos de homicidio y extorsión en el centro de México

2 minutos

Ciudad de México, 8 jun (EFE).- Agentes de las fuerzas de seguridad de México detuvieron este lunes, en el céntrico estado de Puebla, al líder de un grupo delictivo vinculaco con casos de homicidio y extorsión en varios municipios del estado de Morelos (centro), según informó el Gabinete de Seguridad.

En un comunicado, el organismo federal identificó al individuo como Homero ‘N’, alias La Tripa, quien fue detenido junto a una mujer a bordo de un vehículo.

Tras trabajos de inteligencia y vigilancia, los efectivos de seguridad les incautaron un arma de fuego corta y diversas dosis de marihuana y otras drogas.

El operativo partió de una denuncia ciudadana y se les acusa de formar parte de un grupo criminal relacionado con casos de homicidio y extorsión, y con presencia en los municipios de Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan (en Morelos).

Participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

«A las personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica», añadió el Gabinete de Seguridad.

Estas detenciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidente, Claudia Sheinbaum, para combatir uno de los principales tipos delictivos que sufre México. EFE

des/csr/gad