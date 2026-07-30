Capturan a supuesto segundo al mando de red vinculada a narcos Beltrán Leyva en México

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Ciudad de México, 29 jul (EFE).- Autoridades mexicanas capturaron en el estado de Oaxaca, sur del país, a Juan M.G.G., alias ‘El Miky’ o ‘El 086’, señalado como supuesto segundo al mando de una red criminal vinculada con la Organización de narcotráfico Beltrán Leyva en el sur de México.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, informó este miércoles que la detención se realizó en el municipio de Ejutla de Crespo, en la región de los Valles Centrales, como resultado de una investigación coordinada entre instituciones de seguridad.

En las labores participaron la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las secretarías de Marina y Defensa Nacional, la Guardia Nacional y áreas de inteligencia, según detalló el funcionario durante una conferencia de prensa.

Junto con ‘El Miky’ fueron detenidas otras tres personas, identificadas por sus iniciales como H.E.A., P.P.M. y E.H.S.

Las fuerzas de seguridad decomisaron también armas de fuego y dos vehículos, uno de ellos blindado, y pusieron a los capturados a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el detenido ocupaba el segundo nivel dentro de la estructura delictiva y estaba encargado del control territorial, la administración de grupos armados y la ejecución de acciones violentas.

La autoridad lo relacionó además con el tráfico y distribución de drogas a través de un corredor que comunica las regiones de la Costa y el Istmo de Tehuantepec con los Valles Centrales y la ciudad de Oaxaca.

Su área de influencia comprendía los municipios de Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán y Zimatlán, además de las localidades de Lachigoló y Mitla, una ruta considerada estratégica para el traslado de cargamentos y el acceso a la capital oaxaqueña.

Por encima de ‘El Miky’, la Fiscalía situó a Ricardo Estévez Colmenares, también identificado como Bogar Soto Rodríguez o ‘El Bogar’, a quien considera la cabeza de esta organización en la entidad.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en diciembre de 2023 a Estévez Colmenares, a quien identificó como jefe de plaza de la Organización Beltrán Leyva en Oaxaca, responsable de supervisar operaciones de narcotráfico y acusado ante una corte federal estadounidense.

Rodríguez Alamilla sostuvo que la captura busca debilitar la capacidad logística y operativa del grupo en las regiones que concentran la mayor parte de los asesinatos registrados en Oaxaca durante 2026.

Según las cifras presentadas por el fiscal, la Costa, el Istmo y los Valles Centrales acumulan el 74 % de los homicidios dolosos del estado.

Dentro de ese conjunto, la Costa concentra el 41 %, los Valles Centrales el 30 % y el Istmo el 29 %.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado los delitos concretos por los que será procesado J.M.G.G., ni han informado sobre su primera audiencia judicial. EFE

jsm/jrh