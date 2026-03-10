Capturan a un hondureño solicitado en extradición por EE.UU. por agresión sexual infantil

Tegucigalpa, 10 mar (EFE).- Un ciudadano hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos por agresión sexual infantil fue capturado este martes por agentes de la Policía Nacional de Honduras, en una operación policial en el este del país centroamericano, informó una fuente oficial.

El detenido fue identificado como Joaquín Alvarado Bueso, de 38 años, quien fue localizado en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho (este), en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de extradición de la Corte Suprema de Justicia, según un comunicado de la Policía hondureña.

La detención de Alvarado Bueso es el resultado de «labores de seguimiento e inteligencia» de unidades especializadas de la Policía Nacional, añadió.

El sospechoso es requerido en extradición por una Corte de Estados Unidos por «cargos relacionados con agresión sexual infantil», detalló la Policía hondureña, sin precisar más detalles.

Tras su captura, el hondureño fue trasladado a Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde comparecerá este miércoles ante el Juzgado de Extradición de Primera Instancia en la audiencia de información.

Durante la audiencia, se le notificarán formalmente los cargos imputados por la Justicia de Estados Unidos y sus derechos procesales, mientras que el tribunal analizará la documentación remitida por las autoridades estadounidenses.

Una reforma constitucional habilitó en 2012 la extradición de hondureños a solicitud de otros países y, desde 2014, las autoridades de Honduras han entregado a más de 60 ciudadanos reclamados por Estados Unidos, en su mayoría por narcotráfico.

Entre los extraditados destaca el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, entregado a Estados Unidos en abril de 2022 y condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas.

Sin embargo, su condena fue interrumpida el 1 de diciembre de 2025, cuando fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que se había cometido una injusticia contra el exmandatario. EFE

