Capturan a un líder de un grupo criminal durante el toque de queda en Ecuador

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Quito, 16 mar (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, reveló este lunes que en la primera jornada del toque de queda en cuatro de las 24 provincias del país capturaron a un líder de Los Tiguerones, uno de los grupos criminales catalogados como «terroristas» por el presidente, Daniel Noboa.

El funcionario dijo a la prensa que capturaron a un «objetivo de alto valor», que buscaban «hace algún tiempo» y anotó que se trataba de un «líder de Los Tiguerones, un jefe de sicarios, que estaba operando en algunas provincias».

La persona -sobre la que no dio más detalles- está «siendo judicializada. Nos tomó un poco de tiempo, pero el toque de queda nos ayudó para poderlo neutralizar y atrapar» en la provincia del Guayas, dijo.

Además del Guayas, el toque de queda desde las 23:00 hora local (04:00 GMT) hasta las 05:00 hora local (10:00 GMT), regirá hasta fin de mes en las provincia de El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En la primera jornada de la medida nocturna hubo «más de 253 personas detenidas por violar el toque de queda», dijo al insistir en la necesidad de que la población se mantenga en sus domicilios en el tiempo que dura la disposición.

Las autoridades habían advertido que durante el toque de queda solo pueden circular elementos de las fuerzas de seguridad y personal de salud, y que quien incumpliera la disposición se enfrentaría a entre uno y tres años de prisión.

Reimberg también apuntó -sin detalles- que durante la primera jornada del toque de queda destruyeron «tres objetivos militares con todo lo que había en su interior. Hemos sido muy claros, vamos a atacar las economías criminales, lo estamos haciendo».

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, apuntó que los objetivos pueden ser caletas de armamento, de droga, lugares usados como centros de mando de grupos armados organizados y pistas clandestinas, entre otros.

Añadió que este lunes también han desplegado una operación contra la minería ilegal «donde se ha autorizado el uso, una vez más, de la artillería. Vamos a destruir absolutamente todo lo que está en ese sector de minería ilegal».

Reimberg recoardó que aunque el toque de queda rige solo en cuatro provincias, los operativos de seguridad se mantienen en todo el país para atacar las estructuras y economías criminales.

La decisión política «es clara: acabar con ellos», subrayó.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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