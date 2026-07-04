Capturan al hombre buscado por el asesinato de una mujer de 42 años en Uruguay

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Montevideo, 4 jul (EFE).- Las autoridades capturaron este sábado a un hombre de 41 años que estaba siendo buscado por el asesinato de su pareja en el departamento (provincia) uruguayo de Durazno.

«La detención se produjo está tarde en una zona rural ubicada aproximadamente a seis kilómetros del hecho», informó el Ministerio del Interior.

Según comunicó este sábado la Jefatura de Policía de Durazno, la víctima falleció tras «haber recibido una herida mortal con arma blanca de parte de su pareja».

El arma fue hallada en el lugar del hecho, pero su atacante huyó.

La víctima tenía 42 años y el ataque ocurrió en su casa, en presencia de menores de edad, ya que se encontraba con su hijo de 13 años y tres niñas, de 8, 11 y 12 años, a las que estaba cuidando.

La información policial da cuenta de que el caso fue notificado a Fiscalía y que se trabaja en la coordinación interinstitucional para «abordar y contener» la situación de los menores.

«No se registran denuncias anteriores por casos de violencia doméstica entre la pareja», añade el comunicado, en el que se define el caso como «un homicidio por violencia basada en género».

Este sería el duodécimo feminicidio en Uruguay en 2026, según el registro del sitio web Feminicidio Uruguay, que contabiliza los casos desde marzo de 2001 a la fecha.

La organización conceptualiza los feminicidios como «muertes violentas de mujeres por razones de género» y actualiza su base de datos a partir de notas en medios de prensa o «por denuncias de familiares o amistades de las víctimas».

El portal aclaró que sus datos no siempre coinciden con los oficiales del Gobierno «por diferencias conceptuales o metodológicas».

Según esta base de datos, los once casos previos corresponden a los asesinatos de mujeres de entre 18 y 82 años y solo en tres de estos casos el agresor fue imputado por «homicidio agravado por femicidio».

Los más recientes datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior indican que entre enero y octubre de 2025, 33 mujeres fueron asesinadas en Uruguay y que el 58 % de estos homicidios sucedieron en un contexto de violencia de género. EFE

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