The Swiss voice in the world since 1935

Capturan al presunto responsable de un homicidio múltiple en el estado mexicano de Tabasco

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 8 sep (EFE).- Agentes mexicanos capturaron al presunto responsable del homicidio de cuatro personas ocurrido el pasado viernes en el municipio de Centla, en el estado mexicano de Tabasco, en una acción en la que, además, fueron rescatados siete menores.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó este lunes que tras conocer la agresión donde varias personas perdieron la vida, los agentes de seguridad establecieron contacto con autoridades estatales para localizar al responsable, además, obtuvieron información que siete menores de edad fueron sustraídos y eran retenidos en contra de su voluntad.

«Al cumplir recorridos de vigilancia en la carretera, los agentes de seguridad observaron a un hombre acompañado de siete menores, el cual, al notar su presencia intentó huir, pero metros más adelante fue detenido», indicó la nota.

En el operativo participaron agentes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) y autoridades del estado.

El sujeto, de 41 años, fue señalado por medios locales como Narciso Reyes Jiménez, alias el Chicho a quien se le informó sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En tanto, los menores de edad fueron auxiliados por los agentes de seguridad, con alimentación, hidratación asistencia médica, luego fueron presentados ante la autoridad y posteriormente entregados a sus familiares. EFE

jmrg /sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR