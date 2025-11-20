Capturan con la ayuda del FBI al quinto pandillero fugado de una cárcel en Guatemala

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 20 nov (EFE).- Las autoridades de Guatemala, en un operativo conjunto con una unidad del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de Estados Unidos, capturaron este jueves a Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias ‘Cartoon’, el quinto de los 20 dirigentes de la pandilla Barrio 18 que se fugaron de una prisión de máxima seguridad en octubre pasado.

Sinay, identificado como sublíder de la clica ‘Los Crazy Gangster’, fue ubicado en una vivienda en la aldea Las Anonas, en el municipio de San José Pinula, al sureste de la capital y a solo 6,5 kilómetros de la cárcel Fraijanes II, de donde se fugó.

La detención fue ejecutada por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía contra la Extorsión, con el apoyo directo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI.

Esta captura se produce después de que el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, se reuniera con delegados de dicha unidad estadounidense el pasado 18 de noviembre.

El grupo de élite del FBI arribó al país centroamericano para brindar apoyo estratégico y tecnológico urgente tras la crisis de seguridad desatada por la fuga masiva.

Según las investigaciones, alias ‘Cartoon’ logró ocultarse durante seis semanas con ayuda de familiares tras evadir los controles del penal.

Con su detención, las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los 15 pandilleros restantes de la Barrio 18, catalogada como terrorista por EE.UU.

La huida de los 20 miembros del Barrio 18 fue revelada por las autoridades el 12 de octubre, lo que provocó una crisis en el Sistema Penitenciario guatemalteco.

El caso, denominado «Corrupción en el Sistema Penitenciario», provocó la renuncia y posterior huida del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, sobre quien pesa una orden de captura.

Por este hecho, la Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos; Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide de la prisión Fraijanes II. EFE

