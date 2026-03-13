Capturan en Bolivia al supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

La Paz, 13 mar (EFE).- El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en Bolivia este viernes, según confirmó a EFE una autoridad de combate al narcotráfico, en un operativo realizado en la región de Santa Cruz en el cual habrín otras tres personas aprehendidas y varias armas incautadas.

Marset está prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este). Está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y es requerido por la justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Europol e Interpol. EFE

