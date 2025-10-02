Capturan en Colombia a 12 personas que enviaban mujeres a Europa para explotación sexual

Bogotá, 2 oct (EFE).- Las autoridades de Colombia detuvieron a 12 personas en diferentes lugares del país como presuntas integrantes de una banda que reclutaba mujeres colombianas y las enviaba a Europa para ser explotadas sexualmente, informó este jueves la Policía.

Las capturas se hicieron en Medellín, donde fueron arrestados nueve individuos; en Pereira, dos; y en Cali, uno, detalló la Policía en un comunicado.

La investigación, que tuvo el apoyo de autoridades internacionales, permitió establecer que la banda conocida como Raphax supuestamente «captó a más de 60 víctimas en Medellín y Cali, con el propósito de explotarlas sexualmente» en Albania, Montenegro, Malta, Croacia y Kosovo.

Entre los capturados está el cabecilla de la red, del que la Policía no dio a conocer su identidad ni su nacionalidad, aunque explicó que fue detenido en Medellín.

El hombre, que era buscado por las autoridades en Albania y Malta por el reclutamiento de mujeres mediante redes sociales con engaños elaborados, fue capturado en Medellín.

Las víctimas eran sometidas a condiciones similares a la esclavitud, mediante la imposición de una deuda inicial de 5.000 euros (unos 5.900 dólares) por «concepto de viaje y alojamiento».

«Esta deuda resultaba impagable, ya que los explotadores retenían sus ingresos e imponían sanciones de forma constante», añadió la información.

Igualmente, la Policía colombiana dijo que Europol capturó en Albania a siete personas que supuestamente eran enlaces de la organización delincuencial en ese país.

Las autoridades colombianas capturaron a 80 personas, entre ellas 19 extranjeros, en 13 operaciones realizadas este año contra bandas de delincuentes dedicadas a la trata de personas. EFE

