Capturan en Colombia a ciudadano iraní pedido en Estados Unidos por tráfico de migrantes

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Bogotá, 1 may (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron con fines de extradición al ciudadano iraní Jafar Tarakory, requerido por Estados Unidos por su presunta participación en una red de tráfico de migrantes, informó este viernes la Fiscalía.

Según la investigación, el extranjero había coordinado desde mediados de 2024 el traslado irregular de varios ciudadanos iraníes desde Colombia hacia México y países de Centroamérica como parte de una ruta migratoria con destino final en territorio estadounidense.

La Fiscalía detalló que Tarakory presuntamente cobraba hasta 30.000 dólares por persona, un monto que incluía transporte, alojamiento, alimentación, líneas móviles y acompañamiento durante el recorrido.

La captura se realizó en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda (centro), durante un operativo de registro y allanamiento de la Policía en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron equipos electrónicos y dinero en efectivo

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por una corte del distrito oeste de Texas por cargos de conspiración para introducir extranjeros en ese país y tráfico de migrantes con fines de lucro. EFE

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