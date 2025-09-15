Capturan en Colombia a un estadounidense por delitos sexuales con menores en Medellín

The Swiss voice in the world since 1935

Bogotá, 15 sep (EFE).- El ciudadano estadounidense Stephen Paul Mueller fue capturado en Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, señalado de pederastia, informó este lunes la Fiscalía.

Entre finales de 2022 y mayo de 2023, Mueller supuestamente contactó a través de redes sociales a una niña de 14 años a la que le ofreció dinero para que tuviera relaciones sexuales con él en Medellín, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Según la investigación, Mueller se comunicó en dos oportunidades con la menor y la convenció de ir a la vivienda en la que se hospedaba, localizada en el barrio Laureles, donde la indujo a realizar actos de tipo sexual a cambio de 500.000 pesos (unos 128 dólares), añadió la información.

Por estos hechos, Mueller fue capturado en Medellín y le fueron incautados dos celulares, un computador portátil y dos memorias USB.

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años.

El cargo no fue aceptado por el procesado, que deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Ante los constantes casos de explotación sexual de menores, la Alcaldía de Medellín realiza operativos contra los implicados y también campañas para advertir a los menores sobre ese riesgo. EFE

