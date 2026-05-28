Capturan en Ecuador a dos estadounidenses buscados en su país por narcotráfico

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Guayaquil (Ecuador), 28 may (EFE).- Dos hombres de nacionalidad estadounidense, considerados como «objetivos de alta peligrosidad» y requeridos por la Justicia de su país por presunto narcotráfico, fueron capturados este jueves en Ecuador, según informó el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

Los hombres, identificados como Hamilton Sir y Guillermo Eguez, fueron detenidos en el norte de Quito durante un operativo en el que se encontró que mantenían un supuesto «centro de cultivo, procesamiento y expendio de marihuana» en el que había 46 plantas, agregó el alto funcionario en su cuenta de la red social X.

Además, se hallaron identificaciones fraudulentas «que habrían sido utilizadas para permanecer en la clandestinidad dentro del país», de acuerdo al ministro.

La Policía añadió que la operación se realizó en coordinación con el Servicio de Marshals de Estados Unidos y que los detenidos «registran órdenes de captura vigentes emitidas por autoridades judiciales de Carolina del Norte (EE.UU.)» por delitos relacionados con narcotráfico, conspiración para el tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la «guerra» que el presidente Daniel Noboa declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de «terroristas» por ser las causantes de la peor crisis de violencia del país.

Pese a esa declaración, Ecuador registró en 2025 una tasa récord de homicidios, 50,9 por cada 100.000 habitantes. EFE

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