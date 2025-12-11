Capturan en Ecuador a peruano con notificación roja por presunto homicidio

Quito, 11 dic (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este jueves de la captura de un ciudadano peruano que tenía notificación roja de Interpol por el presunto delito de homicidio cometido en su país en 2012.

En coordinación con el Departamento peruano de Búsqueda y Captura de Prófugos y la Interpol, la Policía ejecutó el miércoles un operativo en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, que permitió la captura de Julio M., alias Diablo.

El sujeto presuntamente pertenecería al ‘Grupo delictivo Los Navarro’ y registra una notificación roja de Interpol «por el delito de homicidio cometido en el vecino país», indicó la Policía de Ecuador en un comunicado.

El operativo se ejecutó tras varios meses de investigación, que permitió localizar al sujeto en el sector de Nuevo Israel, en la mencionada provincia de Ecuador, y quien habría utilizando una identidad falsa de un ciudadano fallecido, de acuerdo a la Policía.

Anotó que la captura de este sujeto es un importante golpe a la estructura criminal trasnacional Los Navarro, la cual mantenía operaciones en las provincias ecuatorianas de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Los Ríos, y Sucumbíos.

El ciudadano capturado mantiene antecedentes por fabricación, uso y tenencia de armas y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, según la Policía. EFE

