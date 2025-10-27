Capturan en Ecuador a presunto encargado de operaciones de narcotráfico entre tres países

1 minuto

Quito, 26 oct (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este domingo de la detención de un sujeto que presuntamente se encargaba de las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador.

El hombre, considerado como «un objetivo de alto valor», fue identificado como Simón Agapo M. alias ´El Tunco´, y fue capturado por la Policía Nacional y trasladado inmediatamente a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, indicó el funcionario.

«Este sujeto manejaba TODAS las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador», señaló Reimberg en su cuenta de la red social X, en la que colocó imágenes del traslado del sujeto.

El ministro terminó el mensaje señalando: «Cero impunidad para los delincuentes!».

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

Esa situación llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el «conflicto armado interno» contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar «terroristas». EFE

sm/jrh