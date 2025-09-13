Capturan en Guatemala a presunto homicida con fines de extradición

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 13 sep (EFE).- Las autoridades guatemaltecas capturaron este sábado a Juan Carlo Pixola Lara, de 26 años, solicitado por una corte de Maryland, Estados Unidos, por homicidio y agresión, según informaron fuentes oficiales.

La detención de Pixola Lara se de dio en un operativo desarrollado por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil (PNC) en la aldea El Coco, en el municipio de Jalpatagua, en la provincia de Jutiapa, al este de Guatemala.

En sus cuentas oficiales, la PNC de Guatemala informó que el capturado es requerido por una Corte Distrital de Maryland, Estados Unidos, desde el 21 de agosto de 2025 por los delitos de homicidio en primer grado en contravención, homicidio en segundo grado y agresión en primer grado en contravención.

Pixola Lara es el tercer extraditable detenido por las fuerzas de seguridad guatemaltecas esta semana.

El jueves fue capturado Esdras Gamaliel Carbajal Guerra, alias Keka, mientras que el viernes fue aprehendido Hamilton Josué Paz Fuentes, de 34 años, conocido por el alias de «La Osa». Ambos son requeridos por la justicia estadounidense por narcotráfico.

«El país celebra la libertad mientras estos criminales la pierden… Ahora están sin libertad, tras las rejas, como debe ser, donde deben estar”, escribió en sus redes oficiales el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, en referencia a los extraditables capturados en las últimas 24 horas.

La policía guatemalteca suma 24 capturas con fines de extradición en 2025, de las cuales 13 están vinculadas al narcotráfico y 11 a otros delitos, informaron fuentes oficiales. EFE

ao/fa/cpy