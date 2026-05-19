Capturan en Honduras al presunto asesino de un ambientalista, 28 años después del crimen

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Tegucigalpa, 19 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Honduras capturaron este martes al presunto asesino del ambientalista y exconcejal hondureño Carlos Luna, ocurrido en 1998 en el este del país centroamericano hace 28 años.

Se trata de un hombre de 53 años, cuya captura se ejecutó en el municipio de Catacamas (en la provincia de Olancho), tras una intensa operación de «ubicación y seguimiento», indicó la Policía hondureña en un comunicado.

En el operativo participaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI); la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que dieron cumplimiento a una orden de captura emitida hace casi tres décadas.

Al detenido se le acusa de ser responsable de «asesinato y tentativa de homicidio en su grado de ejecución de tentativa» en perjuicio de Carlos Luna, cuyo crimen ocurrió el 18 de mayo de 1998, cuando el ecologista e ingeniero agrónomo salía de una reunión en una corporación municipal, donde ejercía como concejal.

Luna se había destacado por liderar acciones de fiscalización ambiental y por denunciar actos de corrupción local relacionados con la concesión de permisos madereros y la tala ilegal.

El ambientalista había manifestado públicamente -en varias ocasiones- que había recibido amenazas de muerte de diferentes sectores, incluidos funcionarios públicos e incluso presentó una denuncia por una de estas intimidaciones.

El homicidio de Luna no solo conmocionó a la sociedad hondureña, sino que visibilizó internacionalmente «la vulnerabilidad y persecución» que enfrentan los defensores de la tierra y el medioambiente en América Latina, enfatizó la Policía Nacional.

Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró en 2013 al Estado de Honduras responsable por la violación del derecho a la vida y ordenó, entre otras medidas de reparación, brindar tratamiento psicológico gratuito e inmediato a los familiares de la víctima.

En cumplimiento de este fallo, el Estado hondureño pidió perdón públicamente a la familia de Luna en una ceremonia celebrada en Tegucigalpa en mayo de 2014. EFE

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