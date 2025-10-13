Capturan en Panamá con 50 paquetes de droga a una estadounidense que viajaba hacia España

Ciudad de Panamá, 13 oct (EFE).- Una ciudadana estadounidense que viajaba hacia España fue capturada con 50 paquetes de droga en el principal aeropuerto de Panamá, informaron este lunes las autoridades del país centroamericano.

La Policía Nacional dijo que logró incautar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen «50 paquetes que contenían presunta sustancia ilícita, los cuales eran transportados por la ciudadana aprehendida quien tenía como destino final España».

El aeropuerto de Tocumen, que sirve a la capital panameña, es el principal de Panamá y un centro regional de conexiones aéreas.

Por su parte, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) precisó que el alijo fue descubierto «en el equipaje que llevaba una mujer de nacionalidad estadounidense, quien fue aprehendida».

La información oficial no precisa el tipo de droga y el peso del alijo, pero la que más se decomisa en Panamá es la cocaína y cada paquete de sustancia ilícita pesa un kilo.

Panamá, que es un país de tránsito de las drogas producidas en Suramérica con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en el 2024, de acuerdo con datos oficiales. EFE

