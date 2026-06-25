Carín León dice que conocer en Miami a Beckham es «como conocer a Superman»

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Miami (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El cantante mexicano Carín León aseguró este jueves en Miami que conocer al exfutbolista inglés David Beckham, copropietario del Inter Miami, es para él «como estar conociendo a Superman», durante una rueda de prensa previa al concierto con el que inaugurará este domingo el Nu Stadium como recinto para espectáculos musicales.

«Conocer a David Beckham, ¿qué te voy a decir? Yo, como enfermo fan del Real Madrid, soy el fan mexicano del Real Madrid más fuerte que existe. Conocer a David Beckham para mí es como estar conociendo a Superman», afirmó el artista.

León explicó que su admiración por el exjugador nació durante la etapa de los ‘Galácticos’ del Real Madrid. «Creo que por ellos y por los Galácticos yo empecé a ver el fútbol y para mí es un evento canónico y de catarsis en mi vida, totalmente fuerte, estar enfrente de un maestro del deporte y una leyenda de mi club, del mejor club de toda la historia, el Real Madrid», agregó.

El ganador de dos premios Grammy será el encargado de ofrecer el primer concierto en el nuevo estadio del Inter Miami, un hecho que calificó como un momento histórico tanto para su carrera como para la música en español.

«Miami es un lugar especial y obviamente estar inaugurando el Nu Stadium en cuestión de conciertos para nosotros es algo súper importante y pues queremos dejar la vara bien alta y tirar la casa por la ventana», señaló.

El artista dijo llegar preparado tras varias semanas de gira. «Venimos haciendo este tour ya alrededor de un mes, un mes y medio… bien listos, con un show súper sólido, con un show súper entretenido, con mucha música, con mucha fiesta, bastantes invitados», comentó.

«Sabemos la responsabilidad tan grande que es de inaugurar un recinto tan importante en cuestión de conciertos», indicó.

También destacó el significado que tiene el Inter Miami para la comunidad hispana y para el fútbol profesional en Estados Unidos.

Consideró que «de lejos» es el club más latino de la MLS, «creo que el mensaje es darle esa fuerza al público latino, hoy en día al público hispanohablante».

Aunque admitió sentir «poquito nervio», aseguró que predomina la ilusión por el espectáculo. «Muy emocionado… estando en un lugar icónico, estando haciendo historia».

«Creo que ya el recinto, por lo menos a mí, me enchina la piel. Creo que va a ser un momento muy, muy icónico para la música en general, para la música hispanohablante y sobre todo para mí. Creo que es un antes y un después de pisar el Nu Stadium», concluyó. EFE

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