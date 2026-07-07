Cara a cara entre guardacostas de Japón y China cerca de unas islas disputadas

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Las guardias costeras de Japón y China se enfrentaron este martes cerca de unas islas disputadas, y cada fuerza aseguró haber ahuyentado barcos del otro país, en un contexto de gran tensión diplomática bilateral.

El incidente ocurrió cerca de unas islas deshabitadas, las Senkaku, administradas por Japón y situadas entre la isla nipona de Okinawa y Taiwán. China reclama esas mismas islas, que denomina Diaoyu.

Los guardacostas japoneses afirmaron en un comunicado que expulsaron dos navíos de la guardia costera china (GCC) que se aproximaron a un pesquero japonés en la zona.

Horas después, los guardacostas chinos afirmaron que habían obligado a un pesquero japonés a retirarse de las cercanías de las islas.

El cuerpo de vigilancia marítima japonés «emitió órdenes de retiro (…) logrando obligar que los barcos de la guardia costera china se alejaran de aguas territoriales japonesas», indicó el comunicado.

Señaló que había cuatro buques chinos navegando en la zona antes de que dos de ellos ingresaran en aguas japonesas.

El comunicado indica que las actividades de la GCC constituyen «una violación del derecho internacional».

Posteriormente, la guardia costera china indicó en su comunicado que el «barco pesquero japonés Zuihou Maru ingresó en aguas territoriales» chinas y que «navíos de la GCC tomaron las medidas necesarias de advertencia y para expulsarlo».

Los dos países tienen una disputa de larga data sobre estas islas, que han sido una fuente de tensiones bilaterales.

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