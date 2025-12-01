Caracas acusa a Argentina de “falso defensor de derechos humanos” tras denuncias ante CPI

La Haya, 1 dic (EFE).- Caracas acusó este lunes a Argentina de presentarse como “un falso defensor de derechos humanos”, después de que Buenos Aires reclamara a la Corte Penal Internacional (CPI) avanzar con sus investigaciones sobre Venezuela, incluida la posibilidad de emitir órdenes de arresto contra los “principales responsables” de crímenes de lesa humanidad.

En su intervención ante la Asamblea de Estados Parte de la CPI en La Haya, el diplomático venezolano Héctor Constant Rosales reprochó al Gobierno de Javier Milei que “politice” la conferencia en curso para lanzar ataques “inoportunos” contra la legitimidad del Ejecutivo de Nicolás Maduro, al haber hablado Argentina de «elecciones fraudulentas de julio de 2024».

Además, en un choque verbal entre ambos países, el embajador venezolano denunció que Argentina ha votado recientemente en contra de varias resoluciones de la ONU relacionadas con derechos humanos, un hecho que Caracas dice haber recibido “con vergüenza” hacia Buenos Aires. EFE

