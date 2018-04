«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

“Erráticas” las sanciones suizas: Caracas 03 de abril de 2018 - 10:00 El Gobierno de Venezuela entregó este lunes al representante oficial suizo en Caracas una nota de protesta por las sanciones impuestas por la Confederación. El texto califica de “errática” la decisión del país “históricamente neutral” y afirma que fortalece las posiciones extremistas en el país sudamericano. “El Gobierno Bolivariano rechaza categóricamente tal acción, considerándola injerencista y que demuestra subordinación a los países miembros de la Unión Europea y al Gobierno de los Estados Unidos”, reza la protesta. “Recordamos que estas medidas son violatorias a los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas”, añade la nota entregada el lunes 2 de abril por el ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza, al encargado de negocios de Suiza, Didier Chassot. El 28 de marzo, y en seguimiento de las sanciones que la Unión Europea “ha promulgado en razón de las violaciones a los derechos humanos y el deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas” el Gobierno aplicó medidas coercitivas contra Venezuela. La decisión concierne los bienes de equipamiento militar y los bienes susceptibles de ser utilizados con fines de represión, así como sanciones financieras y restricciones de desplazamientos. + Suiza impone sanciones a Venezuela “Esta errática acción hacia Venezuela por parte de un país históricamente neutral como la Confederación Suiza no genera las condiciones de diálogo y fortalece las posiciones extremistas que buscan salidas violentas como solución”, señala la nota de Caracas. Establece que “estas medidas amenazan no solo la estabilidad del pueblo venezolano, sino que también generan condiciones difíciles al pueblo y empresas suizas radicadas en nuestro país”.