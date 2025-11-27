Caracas denuncia que EE.UU. presiona a países para que aerolíneas no vuelen a Venezuela

1 minuto

Caracas, 27 nov (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este jueves que Washington presiona a otros países para que las aerolíneas no vuelen a la nación suramericana, que enfrenta hoy una crisis en su conectividad aérea por la cancelación de más de una treintena de viajes internacionales tras un aviso emitido por EE.UU.

Durante la decimonovena edición de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, desarrollada de manera virtual, Rodríguez acusó a la Administración de Donald Trump de buscar «aislar» al país latinoamericano, en medio del despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe.EFE

