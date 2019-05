César Méndez habló igualmente sobre las negociaciones que tienen lugar actualmente en Oslo entre el Gobierno del presidente Maduro y la oposición venezolana, pero declinó expresarse sobre el hecho de que Noruega, y no Suiza, fungiera como facilitador.

Washington ha expresado reiteradamente que las sanciones impuestas a Venezuela no serán levantadas hasta que haya un cambio de Gobierno. Asimismo, apoya a la oposición y ha blandido la amenaza de una intervención armada.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, Suiza y Estados Unidos firmaron un acuerdo de principio para que la Confederación representara los intereses de la Casa Blanca ante Miraflores. Venezuela, que debe dar su acuerdo, no tuvo oportunidad de expresarse en ese momento. “¿Significa eso que Suiza está más cerca de Estados Unidos?”, inquirió un periodista.

EE UU viola DD HH de venezolanos Marcela Aguila Rubín 29 de mayo de 2019 - 16:37 El bloqueo impuesto por Washington, que representa más de 5 000 millones de dólares, afecta severamente la salud y la alimentación del pueblo de Venezuela, indicó este miércoles el embajador de ese país ante Berna. Dijo también que siguen las negociaciones sobre un mandato de Suiza como potencia protectora de Estados Unidos ante la nación bolivariana. Un bloqueo criminal Las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela desde 2014 “son ataques brutales y criminales", calificó el embajador de Venezuela ante Suiza, César Méndez. “Sobre Venezuela las noticias son magnificadas o invisibilizadas”, dijo. En el segundo caso citó los efectos del bloqueo del capital venezolano en diversos bancos internacionales que impide la compra de alimentos, medicamentos y equipo para la industria. Inquirido sobre si había instituciones bancarias suizas involucradas, respondió que ningún banco suizo había congelado haberes venezolanos, pero sí se habían dado casos de obstaculización de transacciones: En 2017, el UBS bloqueó el pago de recursos destinados a la compra de vacunas, lo que generó un retraso de 4 meses en los programas de vacunación. El diplomático entregó a la prensa un informe según el cual entidades bancarias de Estados Unidos y Europa han retenido, congelado o confiscado 5 470 millones de dólares venezolanos. Como ejemplos de las repercusiones, el texto señala que en 2017 el bloqueo de 9 millones destinados a la adquisición de insumos para diálisis afectó el tratamiento de 15 000 pacientes. Asimismo, entre 2017 y 2018 bancos de Europa y EE UU impidieron operaciones por 300 millones para la compra de alimentos. Méndez destacó que además del bloqueo de los activos venezolanos, el Gobierno de Donald Trump ha impedido a Caracas las operaciones con oro y con la criptomoneda “petro”, y ha amenazado a países como la India para que desistan de adquirir el petróleo de la nación bolivariana. En su intento por bloquear a Venezuela, precisó el embajador, Estados Unidos ha incurrido hasta en maniobras de piratería al impedir la llegada de barcos con alimentos y medicinas. “Las sanciones conforman una estrategia sistemática y consciente de masiva violación de los derechos humanos del pueblo venezolano”, enfatizó. “Las conversaciones sobre las propuestas de Estados Unidos y de Venezuela (que eligió a Turquía para representarla) están en curso”, indicó el embajador César Méndez en conferencia de prensa. Subrayó que para el avance de las mismas, el desalojo de opositores de la sede diplomática venezolana en Washington es un elemento fundamental. En ese contexto, y a pregunta de la prensa sobre lo que Venezuela podría esperar de los encuentros entre Suiza y Estados Unidos, Méndez respondió: “Esperamos propuestas francas y con respeto de nuestra soberanía. Confiamos plenamente y queremos mantener esa confianza en la neutralidad de Suiza”. Suiza-Venezuela El embajador del país sudamericano evocó la reciente designación de un embajador suizo ante Caracas. “Nos alegra. Es una señal en positivo del Gobierno de Suiza al Gobierno de Venezuela. Es un mensaje claro al reconocimiento del presidente [Nicolás] Maduro”. Como se recordará, a principios de este año, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país, una medida avalada por medio centenar de países, incluidos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea. Suiza se abstuvo. “Suiza, dijo el embajador, se mantiene en la racionalidad política”. Con relación a la solicitud de la oposición de que se lleven a cabo elecciones presidenciales anticipadas, Méndez recordó que, en negociaciones efectuadas en la República Dominicana, el Gobierno de Venezuela y la oposición convinieron efectuar tales comicios pero que en el último momento los representantes de la oposición declinaron firmar el acuerdo. Sin embargo, las elecciones anticipadas tuvieron lugar el 20 de mayo de 2018. La celebración de "otras elecciones anticipadas, calificó, sería un capricho".