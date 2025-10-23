Caracas se impone a Deportivo Táchira y alcanza el primer lugar de la fase final

2 minutos

Caracas, 22 oct (EFE).- El Caracas se impuso al Deportivo Táchira por 3-2 y alcanzó el primer lugar del Grupo B de la fase final de la liga del fútbol venezolano, mientras que Puerto Cabello se afianzó en el liderato del Grupo A tras vencer por 1-2 a Monagas en la segunda jornada, que terminó este miércoles.

En el primer clásico de esta fase, el Caracas abrió el marcador en el minuto 22 con un gol de penal de Jeriel de Santos, pero cinco minutos después, el Deportivo Táchira igualó el marcador con un tanto de Maurice Cova.

En el segundo tiempo, ambos equipos aumentaron la intensidad en su ataque y el Caracas pudo ampliar su ventaja con un remate de José Manuel Hernández en el minuto 62. En el minuto 74, el Táchira volvió a empatar el encuentro con un gol de penal de Adalberto Peñaranda.

Pero en el minuto cuatro del tiempo añadido, el tercer gol llegó gracias al defensa Daniel Rivillo que sentenció el triunfo para los Rojos del Ávila.

De esta manera, Caracas alcanzó la cima del Grupo B, seguido del Carabobo, Táchira y Metropolitanos.

En cuanto al Grupo A, Puerto Cabello consiguió ante Monagas su segundo triunfo, con lo que se mantiene en el primer lugar de la clasificación con seis puntos.

El equipo visitante llegó a Maturín con la actitud para proponer su juego, aunque fue el Monagas el más efectivo en un primer momento con un gol de Edder Farías en el minuto 14.

La plantilla local pudo mantener el resultado en el primer tiempo, pero ya en la segunda parte Puerto Cabello se recompuso y el senegalés Momo Mbaye empató el encuentro y Edwuin Pernía hizo el segundo gol de penal, tras un jalón de camisa del equipo contrario que lo derribó.

Con este resultado, Monagas es colista del Grupo A. EFE

sc/lb/gbf