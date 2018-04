«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Caracas va contra corrupción y contra corruptores 14 de marzo de 2018 - 12:36 Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA) emprendió una acción legal contra firmas suizas del negocio del oro negro por corrupción y robo de información confidencial. Ilícitos que habrían significado pérdidas por más 5 000 millones de dólares al país sudamericano. Las autoridades de Ginebra abrieron una investigación y procedieron al arresto de dos personas. Además de la firma panameña Helsinge, con oficinas en Ginebra y dos de cuyos ejecutivos fueron detenidos por sospecha de corrupción de funcionarios extranjeros y lavado de dinero, la demanda venezolana incluye a las empresas Vitol y Trafigura, con base en la misma ciudad, y Glencore, con sede en Zug, las cuales habrían participado en la “conspiración” contra PDVSA. La paraestatal venezolana afirma que esas compañías han contribuido a establecer los precios y eliminar la competencia en la compra y venta de sus productos. Estima un perjuicio de 5,200 millones de dólares (alrededor de 4,900 millones de francos). “Una investigación llegada de Venezuela sacude a la plaza petrolera ginebrina”, titula este miércoles el diario ‘Le Temps’ su artículo principal. “Incluso en el mundo opaco y lleno de intrigas, se trata de un caso fuera de norma”, añade el texto y refiere al vasto programa anticorrupción emprendido por el presidente Nicolás Maduro en campaña para su reelección. PDVSA presentó una denuncia el pasado 6 de marzo a través de un fideicomiso en Estados Unidos. El texto al que la agencia suiza de noticias (ATS) y el diario ginebrino ‘Le Temps’ tuvieron acceso, apunta a decenas de compañías en todo el mundo, de acuerdo con la agencia. En particular a Helsinge, que habría sustraído y vendido información confidencial de PDVSA. La Fiscalía General de Ginebra confirmó el martes (13.03) la detención de dos ejecutivos de Helsinge, uno de los cuales habría sido liberado más tarde, de acuerdo con ‘Le Temps’. Ratificó asimismo la apertura de una investigación penal. El abogado de Helsinge, Jean-Marc Carnicé, rechazó las acusaciones, mientras que las otras empresas declinaron pronunciarse al respecto. La firma panameña convertida de asesora en agente de negocios, es acusada de vender informaciones confidenciales para revenderlas a empresas del ramo. Sus dos fundadores, de nacionalidad venezolana, son acusados de haber duplicado el servidor interno de PDVSA, con ayuda de funcionarios corrompidos, a fin de obtener datos confidenciales en tiempo real. De acuerdo con el diario, se trataría de los dos hombres arrestados por las autoridades ginebrinas. ‘Le Temps’ puntualiza que PDVSA acusa a los grupos internacionales de negocios, sus bancos y a los agentes y oficiales venezolanos de haber “sistemáticamente saqueado” sus recursos implementando una trama tendiente a “fijar los precios, trucar las ofertas y eliminar a la concurrencia en la compra y la venta del bruto”. La demanda, un texto de 161 páginas, precisa que algunos de los empleados de Trafigura, Vitol y Glencore, recibieron recompensas a cambio de su “participación en esta trama lucrativa y para asegurar su silencio”. Los hechos denunciados habrían tenido lugar entre 2004 y 2007.