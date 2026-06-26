Caraqueños se abastecen de insumos básicos en mercados y de gasolina tras terremotos

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Caracas, 26 jun (EFE).- Los caraqueños han acudido a los supermercados y farmacias en distintos puntos de la ciudad para abastecerse de insumos básicos, como papel higiénico, pañales para bebés y agua, lo que ya muestra varios anaqueles vacíos, mientras se registran largas filas para surtir de gasolina, tras los terremotos del miércoles que han dejado 920 muertos y 3.360 heridos.

En un recorrido por varios puntos de la ciudad, el equipo de EFE pudo constatar largas filas, especialmente en horas de la mañana, en varias estaciones de gasolina de la capital venezolana, que en algunos sitios se vende a 1 dólar por litro, mientras que en otras se mantiene en 0,50 centavo de dólar y algunas pocas tiene un precio subsidiado por el Estado.

Igualmente, en los supermercados hay un abastecimiento general, pero en productos básicos la situación es más crítica. Las primeras horas tras los terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el miércoles, cientos de ciudadanos hacían largas filas a las afueras de estos locales para poder comprar comida, pero ya se han reducido considerablemente.

En los anaqueles faltan ya pañales para bebé, toallas húmedas, compotas y botellones de agua de 5 litros.

En las farmacias, se repite la situación y se suman productos agotados como gasas, tapabocas, guantes, alcohol y agua oxigenada.

En el estado costero La Guaira, al norte de Caracas, la situación ha estado más crítica, ya que cientos de personas saquearon este viernes comercios en el centro de la localidad de Catia la Mar, una de las más golpeadas por los terremotos.

Salieron de los negocios cargando grandes bolsas de comida y bebidas.

El ambiente ha sido de crispación, mucha tensión y angustia. Algunas personas alrededor de los saqueos lloraban.

EFE presenció el saqueo de al menos tres comercios en la región costera, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que fue cerrado tras daños en su infraestructura.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró a La Guaira como una zona de desastre y este viernes ordenó la militarización de la región.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, en un fenómeno que se conoce como «doblete sísmico», según detalló el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360 heridos. EFE

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