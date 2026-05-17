Cardenal de Honduras pide «humanizar» el país y condena el narcotráfico y la corrupción

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Tegucigalpa, 17 may (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, hizo este domingo un llamado a la población y a la clase política para «humanizar y dignificar» el país a la vez que condenó la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción que impiden el desarrollo de la nación centroamericana.

Durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, Rodríguez instó a los hondureños a no dejarse vencer por el miedo y a trabajar de manera conjunta para construir una sociedad mejor.

«No temamos, queridos hermanos, caminemos humanizando y dignificando nuestro país cada día más porque así podemos ir hacia el cielo. Ayudémonos a subir, no a bajar», manifestó.

El religioso arremetió contra quienes promueven la violencia y se apropian de los recursos públicos, señalando que estas acciones hunden al país en el atraso.

«Los asesinos, los ladrones y aquellos que no saben administrar lo que es de todos no nos llevan hacia la ascensión, nos llevan a bajar, a caer», enfatizó el cardenal hondureño.

El líder católico afirmó que la meta de Honduras es «hacer de nuestro país algo mejor» y alertó que quienes destruyen el tejido social no tienen cabida en el plano espiritual si no rectifican su camino.

«Aquellos que quieren hacerla bajar (a Honduras) con el crimen, la muerte, el narco negocio y con el robo, que se conviertan porque no irán a la vida con Dios», sentenció Rodríguez, quien invitó a la feligresía a mantener la fe y la esperanza cristiana de cara a los desafíos nacionales.

«Hoy volvemos nuestros ojos a Jesús que asciende al cielo para decirle: Señor Jesús, ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos intuir que permaneces todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, y podamos saborear desde ahora la viva esperanza y la alegría a la que estamos llamados», concluyó. EFE

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