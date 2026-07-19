Cardenal hondureño pide erradicar la «cizaña» y afirma que saqueadores no quedarán impunes

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Tegucigalpa, 19 jul (EFE).- El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez llamó este domingo a erradicar la «cizaña» de Honduras para construir un país de justicia y respeto mutuo, a la vez que denunció la corrupción y afirmó que quienes «han saqueado el país» no quedarán impunes.

Durante la homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, el cardenal criticó la polarización y las injusticias que afectan al país, y exhortó a los hondureños a trabajar por una sociedad basada en el bien común.

«Nuestra Honduras no debe ser un terreno lleno de cizaña, sino que sembrémoslo lleno de buen trigo que dé fruto, un fruto de justicia, un fruto de amor, un fruto de comprensión, un fruto de respeto mutuo», subrayó.

Rodríguez lamentó que persistan las divisiones alimentadas por diferencias políticas y por la confrontación entre sectores de la sociedad.

«¿Cuánto odio hay en nuestra Honduras? Vean si no cuánta confrontación, muchas veces por ideas políticas, o peor todavía por un candidato o un ex candidato o quien sea. Eso no es el plan de Dios», enfatizó.

El religioso también aludió a la corrupción y a quienes, según dijo, se han enriquecido mediante actos ilícitos.

«Todos aquellos que han hecho el mal, que han saqueado el país, y que parece que están ahí, que no les pasa nada, y que están disfrutando de lo mal habido. El Señor tiene paciencia y es misericordioso», manifestó.

El líder de la Iglesia católica pidió además que los servidores públicos actúen con responsabilidad y vocación de servicio.

«Que Honduras sea trigo bueno, campo bueno. Que los servidores públicos se sientan que están ahí para el bien común», expresó Rodríguez, quien cuestionó las estafas financieras, la difusión de información falsa en las redes sociales y las acciones de quienes perjudican a otros.

El cardenal animó a los hondureños a no perder la esperanza frente a las dificultades del país.

«El mal nunca va a triunfar y nunca nos debemos desanimar. No nos cansemos de hacer el bien. Aunque pareciera que el mal tiene todos los recursos, la pequeña semilla siempre dará un buen fruto», concluyó. EFE

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