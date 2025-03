Cardenal hondureño pide reflexionar el voto durante silencio electoral previo a comicios

3 minutos

Tegucigalpa, 2 mar (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, pidió este domingo a los hondureños reflexionar sobre su voto durante el período de cinco días de «silencio electoral», que comenzará el próximo martes, previo a las elecciones primarias e internas del 9 de marzo.

“Esta semana se ha llamado a la reflexión por las elecciones internas. Las propagandas muchas veces están solamente en lo exterior, estamos llenos de fotografías que todas parecen que acaban de hacer la primera comunión, todas son fotografías que al ver la realidad decimos es bien distinta», subrayó Rodríguez en una homilía celebrada en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa.

Los 5,8 millones de hondureños con derecho a voto en las elecciones primarias e internas entrarán el martes en un período de cinco días de «silencio electoral», destinado a reflexionar sobre su voto sin la influencia de propaganda ni mítines electorales.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), a partir del martes los precandidatos y partidos políticos tendrán prohibido realizar propaganda y concentraciones.

La única posibilidad de los precandidatos a la presidencia y aspirantes a otros cargos de elección popular es difundir sus programas de gobierno a través de los medios de comunicación.

«Ahora viene el silencio y la reflexión, y por qué no, también la oración. No sólo pensemos cómo vamos a convencer a otros para que voten a favor. ¿Por qué no dedicar un tiempo a pedir la iluminación del Espíritu Santo?», enfatizó el religioso.

Rodríguez destacó la importancia de “pedir a Dios que ilumine a cada votante para que pueda seguir los valores del Evangelio y al Señor Jesús, quien no debería estar ausente de los planes políticos», y pidió rechazar «el egoísmo, la avidez y el deseo de enriquecimiento ilícito, y abrir nuestro corazón a Cristo”.

“La política no puede estar ciega ante el dinero y la riqueza a cualquier coste; debe tener una mirada limpia», orientada hacia el bien, indicó el cardenal hondureño.

El cardenal instó a los hondureños a pedir a Dios una «sanación espiritual que lleve a la elección de los mejores hombres y mujeres que se enfrentarán en las elecciones generales» programadas para el 30 de noviembre de 2025.

La campaña electoral, que comenzó el 18 de enero, concluirá la medianoche del lunes con diversas actividades, incluyendo actos políticos en diferentes regiones del país por parte de los principales precandidatos de los tres partidos que compiten en esta contienda.

En estas elecciones primarias participan los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre, en el poder); Nacional, primera fuerza de oposición, y Liberal, segunda.

Las elecciones primarias, que no son obligatorias, le costarán al Estado unos 2.000 millones de lempiras (78,6 millones de dólares). EFE

