Cardenal hondureño pide solidaridad con víctimas de «horribles terremotos» en Venezuela

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Tegucigalpa, 5 jul (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, hizo este domingo un llamado a la solidaridad con las víctimas de los «horribles terremotos» en Venezuela y pidió a los fieles apoyar con una colecta especial destinada a las personas afectadas.

Durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, Rodríguez expresó su cercanía con el pueblo venezolano y exhortó a los católicos a manifestar un amor verdadero a través de gestos concretos.

«Hoy nuestra arquidiócesis nos llama a amar a los que están sufriendo más que nosotros. A ese pueblo de Venezuela», afirmó el cardenal, quien anunció que este domingo se realizaría una segunda colecta en las iglesias para apoyar a los damnificados.

El religioso subrayó que la solidaridad no depende de la condición económica de las personas y animó a los fieles a contribuir con lo que puedan.

«Hoy tenemos que ser solidarios en el amor para ayudar a estos hermanos que sufren tanto. Ese es el amor verdadero, no el de palabras vacías, sino el de gestos de solidaridad y amor», señaló.

Rodríguez dijo que Jesús se dirige «a nosotros, que podemos estar cansados (…) a esas víctimas de estos terremotos horribles, cansados y agobiados también. ‘Vengan a mí’, les dice Jesús».

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela asciende a al menos 2.954 personas y el de heridos a 16.592.

La iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31.000 personas a las que no se han podido contactar.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. EFE

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