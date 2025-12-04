Cardenal paraguayo aboga por la independencia judicial y condena la corrupción

Asunción, 4 dic (EFE).- El cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez, abogó este jueves por una justicia «independiente e imparcial», el equilibrio en los Poderes del Estado y condenó la corrupción, a la que consideró «la fuente que atenta contra el bien común», durante una homilía por las festividades en honor a la Virgen de Caacupé, la patrona del país.

«Consideramos que la corrupción es la fuente que atenta contra el bien común de la justicia, perjudica directamente a los más vulnerables», expresó el religioso en una misa desde la ciudad de Caacupé, a unos 55 kilómetros de Asunción, a la que asistió el presidente paraguayo, Santiago Peña.

El purpurado dijo que los que poseen «riqueza y poder», en vez de utilizarlo «para corromper el sistema», tienen la «responsabilidad moral» de combatir la corrupción para garantizar a los ciudadanos las mismas oportunidades, derechos y obligaciones.

Martínez instó a fortalecer el equilibrio de poderes, para asegurar que las «decisiones públicas estén orientadas al bien común» y lograr una gestión de Gobierno «honesta y responsable de la cosa pública»

En ese sentido, el cardenal rechazó que «a veces puede surgir la impresión de que la justicia no siempre está al alcance de todos», al referir la creencia de que «depende de influencias o recursos».

«Alentamos a los responsables de la justicia a ser agentes de la misma, felicitamos y oramos por los jueces y fiscales honestos y patriotas, que son la mayoría, que sigan demostrando con su conducta que una justicia imparcial e independiente es posible», señaló Martínez ante cientos de fieles católicos.

La misa de este jueves es parte de las actividades del séptimo día del novenario de celebraciones litúrgicas previas a la fiesta en honor a la virgen, que se celebra cada 8 de diciembre.

Caacupé se prepara para recibir esa fecha a cerca de dos millones de feligreses que peregrinarán hasta la basílica de esa ciudad desde diferentes puntos del país.

La peregrinación por la Virgen de Caacupé, una variante de la Inmaculada Concepción, es una de las celebraciones marianas más grandes de América Latina.EFE

